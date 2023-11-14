Документальное кино, короткометражки и полный метр: В Мурманске стартовал юбилейный «Северный характер»

Основная программа международного кинофестиваля «Северный характер», который проходит уже в 15-й раз, будет показана в кинотеатре «Мираж Синема». В рамках события для северян и гостей региона организуют также работу уличного кинотеатра.

По уже сложившейся традиции кино с северным характером можно будет посмотреть на улице Воровского. Здесь зрители смогут смотреть фестивальное кино, греясь горячим чаем. Ещё одна уличная площадка разместится в молодёжном центре «Контейнер-холл». Всего фестивальная программа включает 76 картин, снятых в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. Их будут показывать на трёх площадках до 19 ноября

Часть работ можно будет увидеть вне конкурсной программы. Так, в рамках кинофестиваля состоятся премьеры лент молодых авторов, которые получили гранты губернатора Мурманской области на реализацию своих киноидей. Все фильмы сняты в Мурманской области.

Показы фестиваля стартовали вчера, а официальное открытие события состоится 16 ноября в 18.00, фильмом-открытием станет лента «Туман», снятая в Мурманске и Териберке, а также получившая финансовую поддержку правительства Мурманской области. Пока фильм можно посмотреть только в рамках фестивальной программы, в российский прокат она выйдет позже.

Участвуют в кинофестивале и пять сериалов, среди них - «Баренцево море» (12+), и «Заполярный вальс» (12+) - фильмы, которые также были сняты на Кольском полуострове. Помимо этого, на кинофестивале состоится премьера пилотной серии сериала «Заполярная звезда» (12+) с актером с Виктором Логиновым в главной роли. Фильм снимался летом в Териберке и Мурманске.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, приятный подарок зрителям приготовила компания «ТНТ» - в рамках кинофестиваля состоится презентация двух первых серий сериала «Полярный-3», который снимали в Мурманской области. Мурманчане увидят премьеру на три дня раньше, чем её покажут на канале «ТНТ».

Обращаем внимание на необходимость предварительной регистрации на ряд показов. Ознакомится с подробной информацией и полной программой фестиваля можно на сайте: https://northchar.ru/ru.

Фото: https://gov-murman.ru