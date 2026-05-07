Документальный проект о российской Арктике выйдет на итальянском телеканале «Rai»

В начале мая 2026 года состоялся визит известного итальянского журналиста Джаннантонио Микалессина в Мурманскую область, где он провёл репортажные съёмки и подготовил материал для документального фильма, который будет представлен в эфире телеканала «Rai» — третьего канала итальянского государственного телевидения.

В рамках своего визита журналист встретился с главным энергетиком АО «Мурманский морской рыбный порт» Викторией Коробейниковой. В ходе интервью были обсуждены ключевые аспекты функционирования и развития рыбного порта Мурманска, его становление как национального объекта инфраструктуры региона, а также роль порта в контексте реализации проекта Северного морского пути (СМП). Особое внимание было уделено значению Мурманска как «ворот в Арктику», что открывает новые горизонты для международной торговли и логистики.

Как сообщает пресс-служба ММРП, документальный фильм, над которым работает Джаннантонио Микалессина, посвящён российской Арктике и акцентирует внимание на стратегическом развитии региона. В фильме будет представлен всесторонний и объективный обзор экономических, логистических, научных и экологических преобразований, происходящих в этом важном для России регионе. В нём будут освещены как вызовы, с которыми сталкивается Арктика, так и возможности, которые открываются в условиях глобального изменения климата и международной торговли.

Фото (АО «Мурманский морской рыбный порт»): https://mmrp.ru/news/70/dokumentalnyy-proekt-o-rossiyskoy-arktike-ot-telekanala-rai-ita/