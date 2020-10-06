Документы на 57 видов государственных услуг северяне теперь смогут подать через МФЦ

В Мурманской области завершена работа по внесению изменений в региональные нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи документов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Поскольку большинство получателей таких услуг – пожилые люди и семьи с детьми, для большего удобства им предоставлена возможность подать заявление и необходимые документы через МФЦ. Под этот проект подпало 57 государственных услуг, предоставляемых центрами социальной поддержки населения.

Как сообщает региональное Министерство социального развития, точкой в данной работе стало принятие постановления правительства Мурманской области от 1.10.2020 № 667-ПП «О внесении изменения в постановление правительства Мурманской области от 22.12.2011 № 679-ПП». Всего аналогичные изменения в текущем году были внесены в три закона Мурманской области и 26 постановлений правительства региона.