В Мурманской области заработает пакет федеральных мер поддержки граждан и бизнесаВ Мурманской области с 14 марта отменят QR-коды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.22 10:00

Документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года

«В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.

В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7-го по 28-е февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Обращаю внимание, - целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации.

Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией».

Заместителю командующего нацгвардией по кадрам приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчинёнными, информирование».

При этом важно обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».

Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».

Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик. Их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем».

Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений.

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года.

Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине».

Минобороны России публикует оригиналы боевого приказа нацгвардии доказывающие подготовку Украиной наступления на Донбасс в марте этого года:  https://disk.yandex.ru/d/i27vyXSwZwLjLw

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Первый рейс к звёздам». Документальный фильм (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть в среду утром растут, а поступление долларов в страну ограничено санкциями-PRO Энергетику (18+)В Ковдоре модернизирована система освещения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика