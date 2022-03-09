«В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины».

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе, доведённом до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины.

Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове.

В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7-го по 28-е февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Обращаю внимание, - целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации.

Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией».

Заместителю командующего нацгвардией по кадрам приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчинёнными, информирование».

При этом важно обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».

Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».

Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

Мы хорошо помним тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик. Их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем».

Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений.

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года.

Таким образом, остаётся невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине».

Минобороны России публикует оригиналы боевого приказа нацгвардии доказывающие подготовку Украиной наступления на Донбасс в марте этого года: https://disk.yandex.ru/d/i27vyXSwZwLjLw

Фото: https://vk.com/mil