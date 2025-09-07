Долг по зарплате перед работниками ООО «Арктиксервис - Мурманский океанариум» погашен
В рамках реализации полномочий по защите трудовых прав граждан Гострудинспекция в Мурманской области проводит системный мониторинг соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда.
По данным, поступившим в адрес инспекции, 4 сентября текущего года задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Арктиксервис - Мурманский океанариум» за июль и август 2025 года (общей суммой более 573 тысяч рублей) погашена, что подтверждается представленными работодателем платёжными поручениями.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда Анастасия Подобедова напоминает, телефон «горячей линии» для получения консультации государственного инспектора труда 8-800-444-20-28.
