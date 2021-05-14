Долг россиян за электроэнергию в начале года вырос на 11%

Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России за первый квартал 2021 года выросла на 11%, до 73,9 миллиарда рублей, следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

При этом задолженность по отношению к показателю на конец февраля снизилась на 6%. В то же время по сравнению с показателем на конец марта прошлого года задолженность населения выросла на 20,2%. В целом долги на розничном рынке электроэнергии на конец марта составили 333,2 миллиарда рублей, что на 11,7% выше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Как отметил Чернов, «в красной зоне находятся практически все группы потребителей, кроме промышленной группы и населения, тем не менее по населению с уровнем расчётов 94,5% — это лучше на 0,5 (процентного пункта. - Ред.), чем в прошлом году, но тем не менее это худший показатель в группе».

За первый квартал уровень расчётов на розничном рынке составил 95,1%, это на 0,5 (процентного пункта. - Ред.) хуже, чем за аналогичный период прошлого года. «Тем не менее на розничном рынке нам удалось практически снивелировать худший результат по январю, где отставание было 6,9 (процентного пункта. - Ред.) и уровень расчётов чуть превышал 80%», — приводит оценки Дмитрия Чернова 1prime.ru.