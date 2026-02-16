Долг в 17 млн рублей за вывоз мусора – абсолютный антирекорд зафиксирован за юридическим лицом в Мурманской области

Максимальный долг юридического лица за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области составил 17,4 млн рублей. На эти деньги можно было бы приобрести два современных мусоровоза и обслуживать горнолыжный курорт Кировск или жилой сектор города металлургов – Мончегорска.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», среди физических лиц первое место у жителя Мурманской области, чей долг 152,3 тысячи рублей. На втором месте – долг в 152,1 тысячи рублей, на третьем – 110,4 тысячи рублей. Конечно, эти долги сформировались не сразу, а в течение очень долгого времени. Обладатели таких антирекордов фактически перекладывают расходы за коммунальные услуги на соседей. Средняя сумма задолженности по физлицам по состоянию на 1 января 2026 года составляет 1344,79 рублей. А работа по взысканию долгов, а в конечном итоге и обеспечению бесперебойного функционирования всей системы обращения с ТКО требует немало времени и усилий.

Только за прошлый год специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по юрлицам в суд было направлено 232 заявления о взыскании долга на сумму 60,2 млн рублей. С начала деятельности регоператора – 1473 заявления на общую сумму 245,9 млн рублей. По физлицам за год направлено 4929 заявлений на сумму 65,6 млн рублей, а с начала деятельности – 180611 заявлений на сумму 743,2 млн рублей. Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: недофинансирование отрасли может негативно влиять на работу всей системы – от вывоза мусора с контейнерных площадок и транспортировки их к месту обработки до сортировки, извлечения полезных фракций и безопасного захоронения. Этого допустить нельзя.

В целом за 2025 год уровень собираемости среди населения региона составил 96,4%, среди юридических лиц – 94,8%. Это один из лучших показателей в Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».