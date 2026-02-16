Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 13:00

Долг в 17 млн рублей за вывоз мусора – абсолютный антирекорд зафиксирован за юридическим лицом в Мурманской области

Максимальный долг юридического лица за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области составил 17,4 млн рублей. На эти деньги можно было бы приобрести два современных мусоровоза и обслуживать горнолыжный курорт Кировск или жилой сектор города металлургов – Мончегорска.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», среди физических лиц первое место у жителя Мурманской области, чей долг 152,3 тысячи рублей. На втором месте – долг в 152,1 тысячи рублей, на третьем – 110,4 тысячи рублей. Конечно, эти долги сформировались не сразу, а в течение очень долгого времени. Обладатели таких антирекордов фактически перекладывают расходы за коммунальные услуги на соседей. Средняя сумма задолженности по физлицам по состоянию на 1 января 2026 года составляет 1344,79 рублей. А работа по взысканию долгов, а в конечном итоге и обеспечению бесперебойного функционирования всей системы обращения с ТКО требует немало времени и усилий.

Только за прошлый год специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по юрлицам в суд было направлено 232 заявления о взыскании долга на сумму 60,2 млн рублей. С начала деятельности регоператора – 1473 заявления на общую сумму 245,9 млн рублей. По физлицам за год направлено 4929 заявлений на сумму 65,6 млн рублей, а с начала деятельности – 180611 заявлений на сумму 743,2 млн рублей. Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: недофинансирование отрасли может негативно влиять на работу всей системы – от вывоза мусора с контейнерных площадок и транспортировки их к месту обработки до сортировки, извлечения полезных фракций и безопасного захоронения. Этого допустить нельзя.

В целом за 2025 год уровень собираемости среди населения региона составил 96,4%, среди юридических лиц – 94,8%. Это один из лучших показателей в Российской Федерации.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире15:00«Пришельцы среди нас». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 90% мурманчан при соблюдении определенных условий готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Долг в 17 млн рублей за вывоз мусора – абсолютный антирекорд зафиксирован за юридическим лицом в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»