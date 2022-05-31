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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 09:30

Долгам все возрасты покорны - самому молодому должнику-северянину по алиментам 17 лет, самому пожилому 70

В преддверии 1 июня – Дня защиты детей в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области был проведён анализ исполнительных документов по взысканию алиментов.

С начала 2022 года на исполнении у судебных приставов находится 6101 исполнительное производство по взысканию алиментов. Всего окончено и прекращено 3281 исполнительное производство. Принятыми судебными приставами мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано более 112 миллионов рублей алиментов.

Должниками являются 5022 мужчины (82%) и 1079 женщин (18%). Задолженность удерживается из заработной платы или из дохода у 3325 должников, из них у 2801 мужчины и 524 женщин.

С начала года действуют 4084 постановления по временному ограничению права выезда должников за пределы Российской Федерации (3214 – в отношении мужчин, 870 – женщин), а 1109 должников ограничены в праве управления транспортными средствами (1108 – в отношении мужчин, 1 – женщины). Судебными приставами проведено более 1800 проверок имущественного положения по месту жительства должников. Произведено 290 арестов имущества неплательщиков алиментов.

За неуплату алиментов 281 должник привлечён к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП Российской Федерации (224 – мужчин, 57 – женщин). К уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ, привлечено 199 должников (142 – мужчины, 57 – женщин).

Самому молодому должнику 17 лет, самому пожилому 70 лет. По возрасту алиментщики распределились следующим образом: от 17 до 30 лет – 375 мужчин, 140 женщин; от 30 до 40 лет – 2 695 мужчин, 565 женщин; от 40 до 50 лет – 1 691 мужчина, 335 женщин; от 50 до 60 лет – 243 мужчины, 38 женщин; старше 60 лет – 18 мужчин, 1 женщина.

Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание. Женщина-должник: 30-40 лет, не имеющая постоянного источника доходов, из которого возможно взыскание алиментов.

 

 

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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