Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.26 14:00

Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец декабря 2025 года составила 2 млрд 27,2 млн рублей и по сравнению с ноябрем повысилась на 256,8 млн рублей, или на 14,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Относительно декабря 2024 года долги по зарплате возросли на 1 млрд 134,6 млн рублей, или в 2,3 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец декабря прошлого года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 597,5 млн рублей (78,8%), в 2024 году - 320,1 млн рублей (15,8%), в 2023 году и ранее - 109,6 млн рублей (5,4%).

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец декабря составляла 0,9 млн рублей, из бюджетов субъектов - 262,6 млн рублей, местных бюджетов - 0,4 млн рублей.

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец декабря составляла 1 млрд 763,3 млн рублей.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 23,7%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 16,6%; обрабатывающие производства - 15,4%; образование - 9,1%.

По данным Мурманскстата, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец декабря 2025 года сообщили три организации. Задолженность составила 17,6 млн рублей перед 33 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 532,7 тысячи рублей зарплаты.

Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности подали региональные предприятия и организации обрабатывающих производств; водоснабжения, водоотведения, организации сбора  и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Путеводитель по Вселенной». Научно-популярная программа (12+)16:20«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в РФ в декабре выросли на 14,5%-PRO Валюту (16+)Доллар умеренно дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Эхо аварии на ЛЭП: есть вопросы к управляющим компаниям, с точки зрения реакции на чрезвычайную ситуацию-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»