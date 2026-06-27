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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.26 12:00

Долги по зарплате в России в мае выросли на 2,8%, до 2,96 млрд рублей

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец мая 2026 года составила 2 млрд 960,9 млн рублей и по сравнению с апрелем выросла на 81,0 млн рублей, или на 2,8%.

Как сообщает Росстат,  относительно мая 2025 года долги по зарплате увеличились на 1 млрд 298,6 млн рублей, или на 78,1%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец мая текущего года на долги, образовавшиеся в 2026 году, приходится 1 млрд 697,0 млн рублей (57,3%), в 2025 году - 954,4 млн рублей (32,2%), в 2024-ом и ранее - 309,5 млн рублей (10,5%).

Задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец мая составляла 15,5 млн рублей (выросла за месяц на 59,6%), из бюджетов субъектов РФ - 7,9 млн рублей (снизилась в 10 раз), из местных бюджетов - составляла 595,1 млн рублей (снизилась на 14,9%).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец мая составляла 2 млрд 342,4 млн рублей, что на 12% больше, чем в апреле.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на обрабатывающие производства - 30,1%; строительство - 27,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 20,0%; добыча полезных ископаемых - 6,3%. 

Как отмечает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец мая 2026 года сообщила только одна организация. Задолженность составила 16,5 млн рублей перед 8 работниками (на конец апреля 15,7 млн рублей перед 16 работниками). В среднем одному работнику не выплачено 2064,1 тысячи рублей зарплаты (на конец апреля 981,9 тысячи рублей).

Просроченная задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств, а по видам экономической деятельности – в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

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