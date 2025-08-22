Долги по зарплате в стране возросли в 2 раза, у россиян растут инфляционные ожидания

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июля 2025 года составила 1 млрд 43,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 96,7 млн рублей, или на 10,2%.

Как отмечает Росстат, относительно июля 2024 года долги по зарплате возросли на 521,2 млн рублей, или в 2 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июля 2025 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 697,7 млн рублей (66,9%), в 2024 году - 255,0 млн рублей (24,4%), в 2023-ем и ранее - 91,2 млн рублей (8,7%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец июня составили 1 млрд 34,1 млн рублей, увеличившись за месяц на 9,2%.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец июля составляла 9,6 млн рублей (на конец июня отсутствовала), из местных бюджетов - 0,2 млн рублей (на конец июня отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 33,3%; обрабатывающие производства - 24,0%; добыча полезных ископаемых - 11,3%.

Как сообщает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец июля 2025 года сообщили две организации Мурманской области. Задолженность составила 9,2 млн рублей перед 67 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 137,0 тысяч рублей зарплаты. Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности предоставили предприятия обрабатывающих производств; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

А в это время инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России (опрос проводился 4-14 августа 2025 года).

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).