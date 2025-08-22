Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.25 15:00

Долги по зарплате в стране возросли в 2 раза, у россиян растут инфляционные ожидания

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец июля 2025 года составила 1 млрд 43,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 96,7 млн рублей, или на 10,2%.

Как отмечает Росстат, относительно июля 2024 года долги по зарплате возросли на 521,2 млн рублей, или в 2 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июля 2025 года на долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 697,7 млн рублей (66,9%), в 2024 году - 255,0 млн рублей (24,4%), в 2023-ем и ранее - 91,2 млн рублей (8,7%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на конец июня составили 1 млрд 34,1 млн рублей, увеличившись за месяц на 9,2%.

Задолженность по заработной плате из федерального бюджета на конец июля составляла 9,6 млн рублей (на конец июня отсутствовала), из местных бюджетов - 0,2 млн рублей (на конец июня отсутствовала).

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство - 33,3%; обрабатывающие производства - 24,0%; добыча полезных ископаемых - 11,3%.

Как сообщает Мурманскстат, о наличии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на конец июля 2025 года сообщили две организации Мурманской области. Задолженность составила 9,2 млн рублей перед 67 работниками. В среднем одному работнику не выплачено 137,0 тысяч рублей зарплаты. Сведения о просроченной задолженности по видам экономической деятельности предоставили предприятия обрабатывающих производств; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

А в это время инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России (опрос проводился 4-14 августа 2025 года).

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)Получить выходной 1 сентября – четыре варианта от юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате в стране возросли в 2 раза, у россиян растут инфляционные ожидания-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 50 копеек, евро окреп на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»