Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей

К концу первого полугодия население задолжало управляющим организациям 315 млрд рублей, это на 1% меньше, чем было в июле 2021 года. Однако задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, выросла за год с 420 до 452 млрд рублей (такое перетекание долгов, по-видимому, связано с увеличением числа жителей, переходящих на прямые договоры), пишет «Российская газета».

В целом сумма долга населения увеличилась с 738 до 767 млрд рублей. Существеннее всего выросли долги граждан за вывоз мусора - на 31-38% (перед управляющими организациями и РСО соответственно). Заметно увеличились долги за газ (перед РСО - на 14%).

Прирост долгов оказался меньше, чем годом ранее. Тогда, с июля 2020 по июль 2021 года, долги выросли не на 30, а сразу на 51 млрд рублей (с 687 до 738 млрд). Это объяснялось, прежде всего, пандемией и временным мораторием на начисление пеней за просрочку платежей в 2020 году. Сейчас рост долга практически равен росту тарифов - они увеличились с июля 2021 года на 3,3%, долг - на 3,9%.

Ситуация, однако, может усугубиться после внеочередного повышения тарифов на коммунальные услуги с декабря этого года. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщила, Минэкономразвития и правительство РФ решили перенести индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Далее более полутора лет (до июля 2024 года) индексации тарифов не будет. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг, обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, отмечали в министерстве.

Подорожают холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора. Предельный уровень индексации не превысит 9%. В последние три года инфляция иногда вдвое превышала индексацию тарифов, отмечают в министерстве. Между тем инфляция в нынешнем году больше, чем в прошлые годы.

«Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учётом данного решения», - добавили в ведомстве.