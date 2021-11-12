Долги за тепло в России за девять месяцев выросли на 0,5%, до 176,9 млрд рублей

Дебиторская задолженность за тепловую энергию в России за январь - сентябрь 2021 года выросла на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 176,9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Совет производителей энергии».

В то же время, уровень оплаты упал на 8,8%, однако абсолютный объём собранных средств увеличился на 5,2% или на 1,77 млрд рублей.

В ассоциации указали, что за отчётный период было зафиксировано снижение уровня оплаты по всем категориям потребителей. В частности, показатель по бюджетным потребителям упал на 23,4%, теплоснабжающим организациям - на 14,7%, жилищным организациям - на 6,9%, населению - на 1,7%, промышленным потребителям - на 1,1%, а прочим потребителям (малые предприятия и встроенные в многоквартирные дома помещения) - на 29,2%.

При этом бюджетные потребители за девять месяцев текущего года нарастили объём задолженности на 2,9%, до 9,88 млрд рублей.