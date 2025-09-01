«Долго будет Карелия сниться…» - открывается выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения Суло Хейкиевича Юнтунена

3 сентября в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка живописного полотна карельского художника Суло Хейкиевича Юнтунена «Долго будет Карелия сниться…», посвящённая 110-летию со дня рождения автора.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Суло Юнтунен - советский, российский художник-живописец, график, пейзажист. Народный художник СССР (1980). Жил и работал в Карелии в Петрозаводске.

В выставочном пространстве музея будет представлена работа «На реке Олонке» 1963 год. По словам мастера, «цвет Карелии очень сложен - то насыщен, то тонко выровнен».

Пейзажи Суло Хейккиевича воссоздают Карелию именно такой, какой её видел современник: страной бесчисленных озёр и могучих лесов, землей энергичных деятельных людей, обживающих ее просторы и преображающих её облик. Этот удивительный край способен влюбить в себя с первого взгляда и остаться в сердце на всю жизнь. Красота природы сливается для Юнтунена с красотой того, что сделано руками человека.

Выставка будет работать с 3 по 28 сентября 2025 года. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271721%2Fwall-11742142_25362