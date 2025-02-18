Доли квот на добычу краба в Баренцевом море будут проданы по начальной цене 9,34 млрд рублей каждый

Росрыболовство должно заключить договоры о закреплении трёх 20-процентных долей инвестиционных квот на добычу крабов в Баренцевом море с двумя мурманскими компаниями.

ООО «Арктический лосось» стало единственным участником одного из пяти аукционов федерального агентства, ООО «Полярный лосось» — двух. По оставшимся двум аукционам заявок не поступило, следует из материалов торгов на площадке Российского аукционного дома.

Договор с компаниями будет заключён по начальной цене — более 9,34 млрд рублей за каждый лот. Покупатели квот должны построить среднетоннажные краболовы длиной более 50 метров.

«До окончания указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне... срока подачи заявок... поступила 1 заявка. <...> Федеральное агентство по рыболовству обязано заключить договор... с единственным участником аукциона по начальной цене», — сказано в протоколе заседания комиссии.

Как сообщает portnews.ru, и ООО «Арктический лосось», и ООО «Полярный лосось» зарегистрированы в ЕГРЮЛ 5 февраля 2025 года, учредителем и генеральным директором обоих обществ является Тамара Курявая.