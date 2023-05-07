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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.23 08:00

Долина Славы – священное место для всех северян - губернатор Андрей Чибис

Вчера на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Великой Победы. Участие в них приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев, сенатор РФ Константин Долгов, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, ветераны и представители ветеранских организаций, труженики тыла, неравнодушные северяне.

«Долина Славы – священное место для всех северян. Три долгих года здесь, в сопках и скалах, бойцы держали оборону Кольского Заполярья и всей нашей страны. Мы все в неоплатном долгу перед ними и перед всеми, кто в тылу вносил свой вклад и приближал нашу общую Победу. Сегодня внуки и правнуки поколения победителей опять воюют с нацизмом. Северяне выполняют поставленные боевые задачи самоотверженно и героически», – подчеркнул, открывая торжественный митинг, Андрей Чибис.

Отдельные слова благодарности губернатор выразил северянам, которые сплотились вокруг участников специальной военной операции и их семей.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что в основе духа современного защитника Родины лежит подвиг советских солдат.

«Нынешнее поколение бойцов воспитано на примерах героизма своих предков. Их мужество является для нас главным ориентиром, неиссякаемым духовным источником», – сказал он.

За время проведения специальной военной операции более пяти тысяч воинов-североморцев удостоены государственных наград, 12 военнослужащих Северного флота удостоены высшего звания – Героя Российской Федерации, а 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоено почётное наименование «Гвардейская».

Сенатор Российской Федерации Константин Долгов отметил, что Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря вере и любви к Родине.

«Сегодня Россия опять стала заслоном на пути зла. Как почти 80 лет назад вера и любовь к Родине помогут нам победить нацизм и тех, кто наталкивает его на нашу страну. Мы обязаны быть достойными памяти наших павших предков», – подчеркнул он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по окончании митинга состоялось торжественное прохождение знамённых групп, парадных расчётов и оркестра Северного флота. Затем участники возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать».

Северянам также представили выставку военной техники, реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны и показательные выступления морских пехотинцев, а также концертную программу с песнями военных лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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