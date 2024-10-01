Долина Уюта Мурманска стала площадкой проведения региональных соревнований по дуатлон-кроссу

На трассах Долины Уюта Мурманска провели чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Спортсмены соревновались 28 сентября в дисциплине дуатлон-кросс.

Исполняющий обязанности министра спорта Мурманской области Светлана Наумова пожелала всем участникам удачных стартов.

«Федерация триатлона в Мурманской области – организация достаточно молодая, но очень активная. Благодаря этой активности у нас и появились официальные сборные команды региона и проводятся официальные старты по этому виду спорта. Уверена, что у триатлона большое будущее на заполярной земле», – отметила Светлана Наумова.

Дуатлон – вид триатлона, который доступен для спортсменов любого уровня подготовки, исключающий плавание. В ходе регионального первенства участники пробежали дистанции 1,5 и 0,8 км, а также преодолели на велосипедах 5 км. Здесь сильнейших определяли среди юношей и девушек 13-14 лет и 15-17 лет, а также среди юниоров и юниорок 16-19 лет.

За медали чемпионата состязались мужчины и женщины. Им предстояло пробежать 6 и 3 км, а на велосипедах – 20 км.

На протяжении всех соревнований спортсменов подбадривали слова поддержки от именитого комментатора – трехкратного чемпиона мира по натурбану Ивана Лазарева.

Испытать свои силы решили более 80 спортсменов из разных муниципалитетов Мурманской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победу одержали Марина Калинина, Мирон Зубов, Дмитрий Маслацов, Дарья Русаловская, Илья Бодухин, Надежда Кондратова, Даниил Климов, Татьяна Иванова. На втором месте Ольга Санникова, Виталий Тридцаков, Мария Русаловская, Иван Решетников, Леонид Кудюков, Ангелина Пихович. Бронзовые призёры – Людмила Попова, Анатолий Зубов, Василиса Лозовская, Кирилл Шевченко, Анна Коноплёва.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/