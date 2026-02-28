Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»

С 3 по 5 апреля мурманская Долина Уюта в третий раз примет финальный этап «Альфа-банк Кубка Содружества по биатлону». Сильнейшие спортсмены из России и Республики Беларусь поборются за победу в спринте, командном спринте и масс-старте.

В перерывах между гонками для зрителей выступят вокальные и танцевальные коллективы. Трансляцию соревнований проведёт команда «Матч ТВ» во главе с Дмитрием Губерниевым.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, спортивный комплекс «Долина Уюта» развивается: в последние годы произведена реконструкция лыжероллерной трассы, смонтированы современная система освещения и система искусственного оснежения, а также постоянно пополняется материально-техническая база. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – жить!».

Билеты на соревнования можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6, телефон (8152) 99-52-00 и по ссылке.

Фото (Максим МАЛЮТИН): https://gov-murman.ru/info/news/562978/#&gid=1&pid=8