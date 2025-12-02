Долине Уюта определили победителей областных соревнования по биатлону «Приз Владимира Степановича Климова»

В Долине Уюта Мурманска 29 и 30 ноября состоялись областные соревнования по биатлону «Приз Владимира Степановича Климова», посвященные памяти заслуженного тренера по биатлону СССР. На протяжении двух дней биатлонисты боролись за медали в «спринте» на различные дистанции. Среди участников мужчины и женщины, юниоры и юниорки 19-20 лет, девушки и юноши 15-16 и 17-18 лет.

Всего стать частью соревнований решили более 60 спортсменов из Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской, Псковской и Московской областей.

Победителями первого дня стали Елизавета Леоненко, Софья Трушнина, Сергей Карякин из Мурманска, Антон Бородин из Ленинградской области, а также представители Санкт-Петербурга – Павел Калашнев, Александр Ковалев, Юлия Богаткина. Золотые медали второго дня забрали Анастасия Елисеева, Елизавета Леоненко, Эдуард Леоненко, Евгения Прошина и Сергей Карякин из Мурманска, Ярослав Золотухин из Ленинградской области, Остап Васильев и Ульяна Ткачук из Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557908/#&gid=1&pid=8