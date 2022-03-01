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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.22 10:30

Доллар будет оставаться предпочтительным активом «тихой гавани» в эти беспрецедентные времена

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 1%, среди трейдеров сохраняются опасения вокруг поставок, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают опасаться перебоев в поставках нефти из-за ситуации вокруг Украины. Ранее ряд стран принял решение ввести санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Как пишет 1prime.ru, при этом новость о выпуске нефти из стратегических резервов не оказывает заметного давления на нефтяные цены. Так, в понедельник газета «Wall Street Journal» сообщила, что США и страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) могут высвободить 70 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.

Согласно аналитикам «Oanda», чье мнение цитирует газета, неопределенность по поводу того, как будет развиваться ситуация на Украине, включает слишком много рисков, а это значит, что любое снижение котировок на объявлениях о высвобождении нефти из стратегического резерва будет кратковременным.

Высокий спрос на американскую валюту, вероятно, сохранится, поскольку «полёт в качество» на мировых рынках продолжается на фоне военной операции России на Украине, отмечают эксперты «ING». «Доллар будет оставаться предпочтительным активом «тихой гавани» в эти беспрецедентные времена», - говорится в обзоре банка.

Курс евро во вторник утром снижается по отношению к доллару в ожидании статданных по Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром рубль дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать санкции против финансовой системы России, введённые в последние дни со стороны стран Запада.

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