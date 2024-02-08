Доллар дешевеет, евро - дорожает

Нефтяные котировки продолжают умеренно подниматься сегодня утром, демонстрируя положительную динамику четвертую сессию подряд.

Как пишет finmarket.ru, накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,52 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, на 2,07 млн баррелей.

Товарные запасы бензина тем временем снизились на 3,15 млн баррелей, дистиллятов - на 3,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Рост запасов нефти вызван главным образом падением активности нефтеперерабатывающих заводов на Среднем Западе из-за перебоев энергоснабжения и приостановки работы завода «BP» в Индиане, отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Кроме того, НПЗ начали закрываться на традиционное техобслуживание раньше, чем в прошлом году, добавил аналитик «DTN» Трой Винсент.

По данным Московской биржи, доллар США почти не менялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 рубля (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась 9,61 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,1178 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 14,97 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 21,04 копейки и составил 98,2054 рубля.

К официальному курсу американская валюта просела на 3,36 копейки, евро вырос на 11,18 копеек.