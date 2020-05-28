Мировые цены на нефть сегодня утром падают после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 миллиона баррелей.

Снижение цен идёт вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Как сообщают источники РИА «Новости», обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.

Официальная позиция России по этому поводу неизвестна. Вместе с тем, «Блумберг» 27 мая написал, что, по его данным, Москва планирует наращивать добычу, то есть за вариант сохранения апрельских договоренностей. Источники РИАН, напротив, говорят, что на встрече министра энергетики РФ Александра Новака с нефтяниками обсуждался вариант сохранения глубокого сокращения на период после июня, хотя мнения и разошлись.

Аналитик «Axi Corp's» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», отметил, что данные API в совокупности с опасениям, что Россия может увеличить добычу сказываются на ценах на нефть.

Доллар дешевеет, евро растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с внешних рынков.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 70,9587 рубля. По отношению к последней сделке 27 мая доллар снизился на 5,13 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 10,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 5,67 копейки и составил 78,2042 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 29,74 копейки.