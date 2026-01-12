Доллар дешевеет к евро и фунту, слабо растёт к иене

Цены на нефть слабо повышаются в понедельник после уверенного подъёма в конце прошлой недели на фоне ситуации в Иране.

Как пишет finmarket.ru, эксперты опасаются сокращения поставок нефти на мировой рынок в связи с эскалацией протестов в этой стране. В то же время попытки США возобновить экспорт нефти из Венесуэлы, а также сохраняющиеся ожидания избытка предложения на рынке, сдерживают повышение цен.

Несмотря на премию к цене нефти, сформировавшуюся в последние дни в связи с усилением геополитических рисков, рынок всё ещё недооценивает угрозу разрастания конфликта в Иране, который может повлиять на поставки нефти через Ормузский пролив, отмечает аналитик «MST Marquee» Сол Кавоник.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжёлой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает следить за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

В центре внимания трейдеров остаётся ситуация вокруг Венесуэлы. На прошлой неделе Трамп объявил, что страна передаст Штатам до 50 млн баррелей нефти для её последующей продажи. Позднее стало известно, что Вашингтон начал реализацию венесуэльской нефти на мировом рынке.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 3,1%.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, незначительно повышается в паре с иеной.

Давление на американскую валюту оказывает информация о том, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Эта информация была воспринята инвесторами как усиление угрозы независимости американского ЦБ.

В воскресенье Пауэлл сообщил, что обвинения связаны с его заявлениями в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС. Федрезерв получил ряд соответствующих предписаний от Минюста США. «Эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США», - заявил Пауэлл.

«Это вопрос того, сможет ли Федрезерв продолжать устанавливать ставки, основываясь на данных и экономических условиях, или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием», - сказал глава ФРС.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на декабрьские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник.

Статистика по американскому рынку труда, опубликованная в пятницу, показала более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в стране в прошлом месяце. Количество рабочих мест в декабре увеличилось на 50 тысяч, тогда как консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение на 60 тысяч. Безработица в США в прошлом месяце уменьшилась до 4,4% с ноябрьских 4,5%.

По данным на 9.36 мск евро вырос к доллару на 0,28% и торгуется на уровне $1,1667 по сравнению с $1,1637 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,22% - до $1,3433 с $1,3404 по итогам торгов в пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной увеличился на 0,08% - до 158,02 иены против 157,89 иены на закрытие предыдущих торгов. Стоимость доллара к юаню опустилась до 6,9700 юаня с 6,9753 юаня в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,63/86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 112 копеек, средний курс продажи вырос на 139 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,9-83 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль слегка опускается на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2285 рубля (+0,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 6,93 копейки выше уровня действующего официального курса.