Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после активного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, поддержу ценам на нефть накануне оказали сообщения иранских СМИ о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США. Такое решение было принято после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Агентство «Tasnim» сообщило, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

Однако затем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Кроме того, он подтвердил, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» установили режим прекращения огня.

«Рынки надеялись, что неопределенность осталась позади на фоне слухов о возможной сделке, но, судя по всему, для нефтяного рынка ничего не изменилось», - написала старший аналитик «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

Курс доллара США умеренно снижается к евро, фунту стерлингов и юаню утром во вторник, слабо меняется в паре с японской иеной.

Накануне доллар укрепился к большинству мировых валют.

Сохранение напряжённости на Ближнем Востоке повышает опасения, что инфляция в Штатах останется повышенной, и Федеральная резервная система (ФРС) в обозримом будущем не сможет возобновить смягчение денежно-кредитной политики.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года в 38%, двух - в 10%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 50%.

«Скорее всего, ситуация останется нестабильной в ближайшее время, по крайней мере до тех пор, пока США и Иран не заключат сделку по итогам переговоров, - отметила старший аналитик «Sony Financial» Group Кумико Исикава. - Это означает, что рынок останется волатильным и продолжит реагировать на новостные заголовки».

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма во вторник заявила, что власти готовы принять меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, но не стала комментировать недавние колебания курса иены к доллару. В прошлом месяце власти страны потратили рекордные $73,6 млрд на поддержку курса нацвалюты.

По состоянию на 9.13 мск евро вырос к доллару на 0,13% и торгуется на уровне $1,1646 по сравнению с $1,1631 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта прибавляет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару поднялась на 0,16% и составляет $1,3476 против $1,3454 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 159,71 иены по сравнению с 159,66 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем просел примерно на 0,1% и торгуется на уровне 6,7593 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,72/76,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 138 копеек, средний курс продажи упал на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,4-75,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75-75,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчёта Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,678 рубля (+3,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 10,18 копейки выше уровня действующего официального курса.