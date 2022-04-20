Доллар дешевеет к евро и фунту стерлингов.

Нефтяные котировки умеренно повышаются сегодня утром после падения до минимумов за неделю накануне.

Как пишет finmarket.ru, по мнению аналитиков, на участников рынка в понедельник негативное влияние оказал укрепляющийся доллар. Дорогой доллар приводит к ещё большему удорожанию нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами. «Руководители ФРС США сохраняют «ястребиный» настрой, сигнализируя о том, что доллар может укрепиться ещё больше в этом году», - написали аналитики «StoneX».

Кроме того, снижение прогноза глобального экономического роста в 2022 году, предоставленного МВФ, также сказалось на ожиданиях энергетического рынка относительно спроса на фоне прогнозов повышения инфляции и подъема цен на нефть, отметил эксперт «CMC Markets UK» Майкл Хьюсон.

Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти. На неделе, завершившейся 15 апреля, запасы нефти в стране упали на 4,5 млн баррелей, запасы бензина - выросли на 2,9 млн барр. и дистиллятов - уменьшились на 1,7 млн барр. Нефтяные резервы в Кушинге, штат Оклахома, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, увеличились на 93 тысячи барр.

Рынок ждёт публикации официальных данных о запасах Министерством энергетики США в среду в 17.30 мск. Эксперты «S&P Global Commodity Insights» ожидают увеличения резервов сырой нефти на 2,2 млн барр. и снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн барр. и 1 млн барр. соответственно.

А в это время курс доллара по отношению к другим основным валютам снижается в рамках коррекции, в том числе после достижения максимального уровня с 2002 года по отношению к иене, свидетельствуют данные торгов. Японская иена укрепляется к американскому доллару утром в среду после периода снижения в ходе 13 сессий подряд. Однако японская валюта остаётся на минимуме за 20 лет. Доллар также дешевеет к евро и фунту стерлингов.