Нефтяные цены стабильны сегодня, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

Как отмечает finmarket.ru, смягчение риторики представителей Вашингтона несколько ослабило опасения роста напряжённости в отношениях с Пекином, которые способствовали резкому снижению цен на нефть в пятницу.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в этом месяце. По словам Бессента, в выходные представители Вашингтона и Пекина вели активные переговоры и планируют дальнейшие встречи.

«США и Китай в течение выходных старались отойти от грани новой торговой войны, при этом основную активность проявляли американские политики, которые пытались сгладить ущерб, нанесенный в пятницу», - отмечает аналитик «IG Markets» Крис Бошан, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

Перспектива улучшения торговых отношений между Вашингтоном и Пекином традиционно оказывает поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы связывают с этим ускорение глобального экономического роста и, соответственно, повышение спроса на энергоресурсы.

Во вторник трейдеры ждут ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. ОПЕК накануне сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

В ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - прибавляет 0,02%.

В пятницу Трамп пригрозил Пекину новыми пошлинами в 100% в ответ на решение КНР ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов.

В пятницу Трамп пригрозил Пекину новыми пошлинами в 100% в ответ на решение КНР ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов.

В США продолжается шатдаун, и важная экономическая статистика по-прежнему не публикуется, что серьёзно осложнит принятие решения по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании 28-29 октября.

Глава Федерального резервного банка Филадельфии Анна Полсон накануне дала понять, что поддерживает снижение ставки ФРС ещё на 50 базисных пунктов до конца текущего года. По мнению Полсон, новые пошлины на импорт в США не станут источником устойчивого инфляционного давления.

«Я просто не вижу таких условий, особенно на рынке труда, которые могли бы превратить вызванный тарифами рост цен в устойчивую инфляцию», - сказала она, выступая на мероприятии в Филадельфии в понедельник.

Во вторник внимание участников рынка будет направлено на отчёты ряда крупных американских банков за прошедший квартал. В частности, отчётность опубликуют «JPMorgan Chase & Co.», «Goldman Sachs Group», «Citigroup Inc.» и «Wells Fargo».

По состоянию на на 9.32 мск за евро давали $1,1571 по сравнению с $1,1570 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару снизился до $1,3288 с $1,3333 накануне на данных о росте безработицы и ускорении темпов подъёма зарплат в Великобритании. Стоимость доллара в паре с иеной опустилась к 9.33 мск до 151,83 иены по сравнению со 152,28 иены по итогам предыдущих торгов. Курс американской валюты в паре с офшорным юанем поднялся до 7,1422 юаня с 7,1382 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,22/86,15 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 137 копеек, средний курс продажи вырос на 134 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,79-81,89 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже; рубль растёт, продолжая обновлять максимальные отметки с августа. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1385 рубля (-4,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,31 копейки ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов на старте сессии юань падал до 11,0985 рубля впервые с 15 августа.