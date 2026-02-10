Доллар дешевеет к иене и незначительно укрепляется к евро и фунту

Нефть слабо дешевеет во вторник после подъёма более чем на 1% по итогам предыдущей сессии на сигналах сохранения серьёзной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Как пишет finmarket.ru, министерство транспорта США в понедельник рекомендовало судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несёт в себе серьёзные риски для нефтяного рынка.

«Динамика нефтяного рынка на этой неделе, и, возможно, до конца месяца будет в меньшей степени зависеть от фундаментальных факторов и в большей степени от изменения премии за риск, связанной с Ираном», - говорится в обзоре консалтинговой компании «Ritterbusch and Associates».

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дорожает к евро и фунту стерлингов, дешевеет к иене. Японская нацвалюта укрепляется вторую сессию подряд после победы Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) под руководством премьер-министра страны Санаэ Такаити на выборах в нижнюю палату парламента.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - теряет 0,03%.

Внимание трейдеров сегодня направлено на данные о розничных продажах в США за декабрь. Позднее на этой неделе будут обнародованы два ключевых отчёта, влияющих на политику Федеральной резервной системы, о динамке безработицы и потребительских цен за январь.

По состоянию на 9.11 мск за евро давали $1,1910 по сравнению с $1,1914 на закрытие предыдущих торгов. Курс фунта опустился к этому времени до $1,3676 с $1,3693 накануне. Предыдущая сессия для британской валюты была волатильной в связи с разрастанием политического кризиса в стране, где звучат призывы к отставке премьер-министра Кира Стармера. Кризис вызван скандалом вокруг прошлогоднего решения Стармера назначить послом в США Питера Мандельсона, который был уличен в связях с Джеффри Эпштейном.

Стармер выразил сожаление о своём решении назначить Мандельсона и попросил прощения у людей, пострадавших от действий Эпштейна. В понедельник члены его кабинета выступили в поддержку премьера.

Курс доллара в паре с иеной опустился к 9.12 мск до 155,35 иены с 155,88 иены по итогам предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9077 юаня против 6,9152 юаня накануне. Юань продолжает укрепляться и приближается к максимуму за 34 месяца в паре с долларом после сообщений о том, что китайские регуляторы рекомендовали фининститутам сократить объёмы вложений в казначейские облигации США.

Спрос на юани также поддерживается приближением длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,02/82,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 97 копеек, средний курс продажи упал на 1 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,49-77,59 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже, рубль немного дорожает на фоне относительно стабильных цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1465 рубля (-1,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,12 копейки ниже уровня действующего официального курса.