Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются утром в четверг после падения до минимумов за восемь недель накануне. Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.

Как пишет finmarket.ru, контракты на Brent и WTI завершили торги в среду на минимумах за восемь недель после заявлений президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

Накануне Трамп также сказал, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнёров РФ. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Между тем «Saudi Aramco» сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей - до 423,7 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Курс доллара США незначительно снижается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими и торговыми новостями, ждут данных по занятости в Штатах, а также решения президента США Дональда Трампа по кандидату, который займет место Адрианы Куглер в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

На прошлой неделе Куглер объявила об уходе в отставку с 8 августа. Трамп назвал её решение «приятным сюрпризом». Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на её должность человека, который может стать руководителем ФРС после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года. Президент США постоянно критикует Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки. Трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС понизит ставку на заседании в сентябре, примерно в 94%, по данным «CME FedWatch».

Трамп заявил в среду, что введёт пошлины в размере 100% на импортируемые в страну чипы. Эта мера не коснётся тех компаний, которые уже объявили о намерении организовать производство полупроводниковой продукции в Штатах. Президент США также сообщил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт товаров из Индии в связи с закупками российской нефти. По его словам, такие же меры могут быть приняты и в отношении других торговых партнёров РФ. При этом Трамп отметил наличие прогресса в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, что оказало поддержку евро.

Позднее в четверг министерство труда США опубликует недельные данные по заявкам на пособие по безработице. Этот отчёт будет представлять особый интерес для участников рынка после выхода в конце прошлой недели слабых данных по рынку труда за июль, а также существенного пересмотра в сторону понижения данных по занятости за два предыдущих месяца.

Трамп в минувшую пятницу уволил руководителя Бюро статистики министерства труда Эрику МакЭнтарфер, обвинив её в фальсификации статистики.

Евро по состоянию на 9.13 мск вырос к доллару на 0,09% и торгуется на уровне $1,1670 по сравнению с $1,1660 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару увеличился на 0,07% - до $1,3367 против $1,3357 по итогам торгов в среду. Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут подведены позднее в четверг. Рынок ждёт от британского ЦБ снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов - до 4% годовых.

Стоимость американской валюты к иене снизилась на 0,07% - до 147,27 иены против 147,37 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1826 юаня по сравнению с 7,1848 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,07%.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется на старте торгов, отыгрывая позитивные геополитические новости; поддержку нацвалюте оказывают и развернувшиеся вверх мировые цены на нефть. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 7,05 копейки - до 11,0235 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 9,3 копейки ниже уровня действующего официального курса.