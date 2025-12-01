Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть растут в понедельник на итогах заседания ОПЕК+, а также опасениях сокращения поставок сырья на мировой рынок.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Как отмечает finmarket.ru, восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в I квартале 2026 года.

«В последнее время рынок фокусировался на вероятном избытке предложения, поэтому решение ОПЕК+ сохранить целевой уровень добычи принесло некоторое облегчение и помогло стабилизировать ожидания относительно роста предложения в ближайшие месяцы», - отмечает аналитик «LSEG» Ан Фам.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, в центре внимания рынка остаётся ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно ситуации в регионе.

Доллар США незначительно дешевеет к евро и фунту стерлингов, заметно снижается к иене, которая дорожает на заявлениях главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

На этой неделе рынок ждёт публикации ноябрьских индексов деловой активности в производственном секторе США и сфере услуг, рассчитываемых Институтом управления поставками (ISM), а также данных о доходах и расходах американцев за сентябрь. Последний отчёт включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Федрезерв проведёт очередное заседание 9-10 декабря, и трейдеры ждут от него снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность такого шага оценивается рынком в 87,6%, по данным «CME FedWatch».

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что определился с кандидатом на пост следующего председателя ФРС. «Я знаю, кого выберу, да, - сказал он журналистам. - Мы объявим об этом». Кандидат, которого выдвинет Трамп, должен будет получить одобрение Сената.

Иена растёт к доллару на заявлениях Уэды, которые были расценены рынком как сигнал готовности Банка Японии повысить ключевую ставку на заседании 18-19 декабря.

Центробанк рассмотрит доводы «за» и «против» повышения ставки в декабре, сказал Уэда в ходе выступления перед представителями бизнеса в понедельник. Потенциальное увеличение ставки станет лишь корректировкой степени монетарного стимулирования, поскольку реальная ставка остаётся на очень низком уровне, отметил Уэда. В настоящее время ключевая ставка Банка Японии находится на уровне 0,5%.

Евро снизился к доллару всего на 0,04% по данным на 9.19 мск и торгуется на уровне $1,1593 по сравнению с $1,1598 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,14% - до $1,3217 против $1,3235 по итогам торгов в пятницу. Курс доллара к иене опустился на 0,35% - до 155,63 иены против 156,18 на закрытие в пятницу. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0713 юаня по сравнению с 7,0717 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,35/84,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 159 копеек, средний курс продажи вырос на 166 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81-81,1 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9725 рубля (+5,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.