Очередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабряМурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова удостоен главных наград Всероссийского конкурса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.12.25 10:30

Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть растут в понедельник на итогах заседания ОПЕК+, а также опасениях сокращения поставок сырья на мировой рынок.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты. Как отмечает finmarket.ru, восемь стран-добровольцев, постепенно сворачивавших введенные ранее ограничения на добычу, подтвердили принятое решение приостановить наращивание добычи нефти в I квартале 2026 года.

«В последнее время рынок фокусировался на вероятном избытке предложения, поэтому решение ОПЕК+ сохранить целевой уровень добычи принесло некоторое облегчение и помогло стабилизировать ожидания относительно роста предложения в ближайшие месяцы», - отмечает аналитик «LSEG» Ан Фам.

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Министерство энергетики Казахстана в выходные экстренно активизировало план перенаправления экспорта нефти по альтернативным маршрутам после атаки на объекты КТК.

Кроме того, в центре внимания рынка остаётся ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг неё закрыто, что спровоцировало новую волну опасений относительно ситуации в регионе.

Доллар США незначительно дешевеет к евро и фунту стерлингов, заметно снижается к иене, которая дорожает на заявлениях главы Банка Японии Кадзуо Уэды.

На этой неделе рынок ждёт публикации ноябрьских индексов деловой активности в производственном секторе США и сфере услуг, рассчитываемых Институтом управления поставками (ISM), а также данных о доходах и расходах американцев за сентябрь. Последний отчёт включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Федрезерв проведёт очередное заседание 9-10 декабря, и трейдеры ждут от него снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность такого шага оценивается рынком в 87,6%, по данным «CME FedWatch».

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что определился с кандидатом на пост следующего председателя ФРС. «Я знаю, кого выберу, да, - сказал он журналистам. - Мы объявим об этом». Кандидат, которого выдвинет Трамп, должен будет получить одобрение Сената.

Иена растёт к доллару на заявлениях Уэды, которые были расценены рынком как сигнал готовности Банка Японии повысить ключевую ставку на заседании 18-19 декабря.

Центробанк рассмотрит доводы «за» и «против» повышения ставки в декабре, сказал Уэда в ходе выступления перед представителями бизнеса в понедельник. Потенциальное увеличение ставки станет лишь корректировкой степени монетарного стимулирования, поскольку реальная ставка остаётся на очень низком уровне, отметил Уэда. В настоящее время ключевая ставка Банка Японии находится на уровне 0,5%.

Евро снизился к доллару всего на 0,04% по данным на 9.19 мск и торгуется на уровне $1,1593 по сравнению с $1,1598 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,14% - до $1,3217 против $1,3235 по итогам торгов в пятницу. Курс доллара к иене опустился на 0,35% - до 155,63 иены против 156,18 на закрытие в пятницу. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0713 юаня по сравнению с 7,0717 юаня по итогам предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,35/84,72 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 159 копеек, средний курс продажи вырос на 166 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81-81,1 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в понедельник. Рубль дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, обусловленного налоговым периодом ноября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9725 рубля (+5,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,86 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Росавиация утвердила окончательный перечень субсидируемых маршрутов для Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В Заполярье обсудили перспективы строительства Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на нерегулярную уборку снега и наледи на пешеходной дорожке в парке «Кольский»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»