Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Нефтяные цены слабо снижаются с утра после роста по итогам двух предыдущих сессий.

Поддержку мировым рынкам, включая рынок нефти, оказали возросшие ожидания снижения ставки Федрезерва на декабрьском заседании, которое состоится на следующей неделе. Как сообщает finmarket.ru, инвесторы оценивают вероятность, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, почти в 90%. «Я думаю, что перспектива снижения ставки сейчас перекрывает все остальные факторы», - отметил Фил Флинн из «Price Futures Group».

Также трейдеры следят за переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Ранее на этой неделе Москву посетили спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского президента Дональда Трампа. Они пришли к заключению, что Москва заинтересована в поисках решения украинского кризиса, заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что продолжает прилагать усилия для урегулирования украинского конфликта и считает, что сможет этого добиться. «Мы работаем над этим очень напряженно и должны его остановить», - сказал он на церемонии зажжения огней на рождественской ели у Белого дома.

Тем временем международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило прогнозы цен на нефть на текущий и два последующих года в базовом сценарии на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке.

«Fitch» прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 800 тысяч баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальное предложение нефти повысится на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026 году.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США демонстрирует снижение к евро, фунту и иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,07%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,13%.

Все внимание рынка направлено на декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Инвесторы практически уверены в том, что американский ЦБ понизит ключевую ставку на этом заседании на 25 базисных пунктов - такая вероятность оценивается почти в 90%.

Такое мнение, в частности, основано на данных, указывающих на ослабление американского рынка труда. Так, рекрутинговая компания «Challenger, Gray & Christmas» сообщила, что компании в ноябре объявили о сокращении 71,321 тысячи рабочих мест - это максимум для ноября с 2022 года. Ранее организация «ADP Research» сообщила, что в ноябре число рабочих мест в частном секторе экономики США сократилось на 32 тысячи, максимальными темпами с марта 2023 года.

По состоянию на 9.30 мск за евро давали $1,1657 по сравнению с $1,1644 на закрытие торгов в четверг, европейская валюта прибавляет около 0,1%. Фунт стерлингов стоил на то же время $1,3346 по сравнению с $1,3327 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.30 мск составил 154,62 иены против 155,10 иены в конце предыдущих торгов.

Как пишет «Bloomberg» со ссылкой на информированные источники, Банк Японии готов повысить ключевую ставку на декабрьском заседании до 0,75% с текущих 0,5%, а также дать сигнал о готовности к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Итоги последнего в этом году заседания Банка Японии станут известны 19 декабря.

Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0670 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,11/82,36 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 94 копейки, средний курс продажи вырос на 7 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77-77,1 рубля за доллар.

Китайский юань падает в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт в ожидании внешнеполитического позитива и прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,641 рубля (-6,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.