Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются сегодня утром после роста по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку настроениям на рынках оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании, которое пройдёт 9-10 декабря. Вероятность принятия американским ЦБ такого решения оценивается трейдерами в 87%, по данным «CME FedWatch». Снижение ключевой ставки обычно стимулирует рост экономики, что способствует увеличению спроса на энергоносители.

Участники рынка продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что немного разочарован главой Украины Владимиром Зеленским, который, по его словам, все ещё не ознакомился с мирными предложениями США. При этом глава Белого дома отметил, что, по его мнению, «Россия не против» предложенного Вашингтоном мирного плана.

Ранее Госдеп в сообщении о состоявшихся в Майами в минувшие выходные американо-украинских консультациях отметил «конструктивный характер обсуждений». Тем не менее, как писал «Bloomberg», «несмотря на позитивный тон консультаций, мало что указывает на серьёзный прорыв, который мог бы стать сигналом к новому импульсу в переговорах».

Между тем страны G7 и Европейский союз обсуждают замену ценового ограничения на экспорт российской нефти полным запретом на морские перевозки, сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на источники. Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года.

Кроме того, в центре внимания рынка остаётся ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти. Вашингтон обвиняет Каракас в причастности в перевозке наркотиков в США и проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки Мадуро. Президент Трамп ранее угрожал предпринять наземную операцию против этой страны.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

В центре внимания рынка - декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы ожидают снижения базовой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на этом заседании. Вероятность такого решения оценивается в 87%, по данным «CME FedWatch».

Как показали опубликованные в пятницу данные Минторга США, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics». В августе рост индекса PCE составлял 0,3% в помесячном и 2,7% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год (максимальный уровень с апреля 2024 года). Первый показатель совпал с консенсус-прогнозом и августовским показателем, а второй оказался ниже - аналитики ожидали сохранения темпов подъёма второго показателя на уровне 2,9%. ФРС внимательно отслеживает динамику PCE Core при оценке рисков инфляции.

Ожидания снижения ключевой ставки в США оказывают давление на американскую валюту.

По состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,1665 по сравнению с $1,1642 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов стоил на то же время $1,3338 против $1,3328 по итогам предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.15 мск составил 155,13 иены по сравнению с 155,33 иены в конце пятничных торгов.

Иена торгуется у трехнедельного максимума на фоне ожиданий того, что Банк Японии повысит ключевую ставку на следующей неделе. Трейдеры также полагают, что правительство премьер-министра Санаэ Такаити будет поддерживать национальную валюту в целях ослабления инфляционного влияния со стороны роста цен на импортируемые товары, отмечает «Trading Economics».

В паре с офшорным юанем доллар дешевеет до 7,0666 юаня с 7,0692 юаня по итогам предыдущей сессии.

Китайский экспорт в ноябре вырос на 5,9% в годовом выражении, импорт - на 1,9%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до $111,7 млрд по сравнению с $97,3 млрд годом ранее и достигло максимума с июня. Аналитики оценивали профицит внешнеторгового баланса Китая в $100,2 млрд, ожидая роста экспорта на 3,8%, импорта - на 2,8%.

По состоянию на 10ё00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,69/85,92 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 233 копейки, средний курс продажи вырос на 412 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,5-80,6 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает на фоне сообщений западных СМИ о новых санкционных рисках относительно российской нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,855 рубля (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,22 копейки выше уровня действующего официального курса.