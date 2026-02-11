Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть поднимаются утром в среду. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Как отмечает finmarket.ru, Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил американский президент Дональд Трамп. «Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего», - заявил Трамп в интервью «Fox Business». «Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия», - добавил он.

«Бычьи риски на рынке нефти сохраняются, поскольку переговоры США с Ираном продолжаются, но ситуация остаётся волатильной, - написали аналитики «LSEG». - Это поддерживает наценку с учётом риска закрытия Ормузского пролива на фоне сохраняющегося санкционного давления и угроз ввести пошлины для стран, торгующих с Ираном».

Ранее Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год с $55,87 до $57,69 за баррель. Прогноз стоимости Brent в 2027 году пересмотрен с $54,02 до $53 за баррель.

Несмотря на краткосрочный рост цен и кратковременные перебои поставок, в ведомстве прогнозируют, что сильный рост мировой добычи приведёт к значительному увеличению мировых запасов топлива в течение прогнозируемого периода, что вызовет падение цен на нефть.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю подскочили на 13,4 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск.

Курс доллара США умеренно снижается к евро и фунту стерлингов утром в среду и демонстрирует внушительное падение в паре с японской иеной.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило накануне министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,4%, по данным «Trading Economics».

В среду будут обнародованы данные по рынку труда США за январь, в пятницу - отчёт о динамике потребительских цен.

Ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран заявил, что снижение курса доллара относительно основных мировых валют пока недостаточно сильное, чтобы вызвать беспокойство центрального банка.

«Потребуется действительно серьёзное изменение курса, чтобы этот вопрос стал первостепенным и вызвал опасения по поводу влияния на потребительскую инфляцию в Соединенных Штатах, - сказал он на мероприятии в Бостоне. - Пока всё это несильно влияет на инфляцию».

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в январе выросли на 0,2% в годовом выражении после подъёма на 0,8% в декабре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предусматривал повышение цен на 0,4%. В помесячном выражении потребительские цены выросли также на 0,2%, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали подъёма на 0,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе уменьшились на 1,4% в годовом выражении, сообщило ГСУ. Их снижение зафиксировано по итогам 40-го месяца подряд.

Евро по данным на 9.25 мск вырос к доллару на 0,20% и торгуется на уровне $1,1919 по сравнению с $1,1895 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта укрепляется на 0,2%. Стоимость фунта к доллару выросла на 0,22% - до $1,3673 против $1,3643 по итогам торгов во вторник.

Курс американской валюты в паре с иеной упал на 0,89% и находится на уровне 153,02 иены по сравнению со 154,39 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,1% и торгуется на уровне 6,9074 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается в ходе торгов на 0,27%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,36%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,8/83,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 201 копейку, средний курс продажи вырос на 167 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,79-78,89 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно дешевеет несмотря на подрастающую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,163 рубля (+0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 копейки выше уровня действующего официального курса.