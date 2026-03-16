Доллар дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром в понедельник из-за сохранения напряжённости на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщило издание «Axios» со ссылкой на источники. Один из собеседников портала уточнил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы «экономическим ударом по режиму», так как лишило бы Тегеран финансирования.

За минувшую неделю Brent ушла вверх на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается к евро, фунту и японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается в ходе торгов на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,18%.

На этой неделе состоятся заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и Банка Японии. По мнению аналитиков, все эти регуляторы сохранят ключевые ставки на прежнем уровне. При этом от центробанков ждут заявлений, что они внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке, за их возможными последствиями для инфляции и готовы принять меры в случае необходимости.

В дальнейшем ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии могут повысить ставки, если инфляция ускорится. От Федрезерва рынок ждёт продолжения смягчения денежно-кредитной политики, однако позднее, чем ожидалось ранее - первое снижение ставки прогнозируется в сентябре, а не в июле.

Это может спровоцировать ускорение роста потребительских цен, однако это будет видно в данных за март, которые начнут публиковаться в апреле.

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1429 по сравнению с $1,1417 на закрытие предыдущей сессии, европейская валюта прибавляет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3246 против $1,3230 по итогам торгов в прошлую пятницу.

Курс американской валюты в паре с иеной к 9.24 мск составил 159,34 иены по сравнению со 159,73 иены на закрытие предыдущей сессии.

На прошлой неделе глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что слабая иена может усилить инфляцию по мере роста цен на нефть, что в свою очередь может заставить регулятора ускорить нормализацию денежно-кредитной политики.

Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,9015 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,56/87,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 127 копеек, средний курс продажи вырос на 281 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль понизился в ожидании свежих новостных драйверов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,672 рубля (+2,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,16 копейки выше уровня действующего официального курса.