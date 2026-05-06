Доллар дешевеет в парах с основными мировыми валютами

Нефтяные цены продолжают опускаться с утра после снижения по итогам торгов во вторник.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о «значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения» с Ираном. Он также сообщил, что США «на короткий период» приостанавливают проект «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик «LSEG» Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть всё ещё на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и юанем, более заметно падает к иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,37%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,46%.

Давление на доллар США оказывает ослабление спроса на защитные активы на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о «значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения» с Ираном.

Нефть дешевеет второй день подряд на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке, что способствует снижению опасений по поводу ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками.

В среду участники рынка будут оценивать данные по занятости в США, подготовленные аналитической организацией ADP. В пятницу будет обнародован официальный отчёт о состоянии американского рынка труда в апреле.

По состоянию на 9.06 мск за евро давали $1,1732 по сравнению с $1,1693 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к 9.05 мск повысился до $1,3584 с $1,3541 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной к 9.06 мск составила 156,45 иены против 157,88 иены по итогам торгов во вторник. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,819 юаня по сравнению с 6,8276 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,62/79,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 134 копейки, средний курс продажи упал на 114 копеек. Лучшие курсы покупки составили 78,3-78,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 77,99-78,09 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,072 рубля (+1,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,73 копейки выше уровня действующего официального курса.