Доллар дорожает к большинству основных валют

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы сохраняют опасения перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается рост цен на фоне сохраняющихся опасений перебоев с поставками из-за ситуации в Казахстане. По данным РИА «Новости», на прошлой неделе нефтедобывающая компания «Tengizchevroil» сообщила о продолжении деятельности в Казахстане, несмотря на акции протеста в стране, но временно скорректировала объёмы добычи в связи с трудностями в сфере логистики.

По словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», цены на нефть растут после того, как Казахстан ограничил добычу на фоне внутренних беспорядков и протестов.

7 января были опубликованы данные от нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes Company» о числе действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.

Сегодня утром доллар дорожает в ожидании ускоренного повышения базовой ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.