Доллар дорожает к евро и фунту, стабилен к иене

Цены на нефть эталонных марок снова растут утром в четверг. Трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном. Он провёл встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров.

Как сообщает finmarket.ru, по словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, «останется лишь увидеть, к какому результату это приведёт».

Подъём нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают обнародованный в среду прогноз ОПЕК. Организация по-прежнему считает, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Прогноз на следующий год также подтверждён.

В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Оба сорта нефти торгуются сегодня вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряжённости в отношениях США и Ирана.

Курс доллара США умеренно повышается к евро и фунту стерлингов утром в четверг, стабилен к иене.

Рынок оценивает опубликованные накануне данные о рынке труда США, согласно которым количество рабочих мест в стране в январе увеличилось на максимальные более чем за год 130 тысяч, а безработица неожиданно снизилась до 4,3%.

Статистика вызвала рост доходностей облигаций и побудила трейдеров умерить ожидания в отношении сроков снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). После выхода отчёта они стали ожидать следующего снижения в июле вместо июня, однако сейчас вновь рассчитывают увидеть его в первый месяц лета. По данным «CME FedWatch», такая вероятность оценивается ими в 57,5%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что ФРС следует удерживать ставку на «несколько ограничительном» уровне, чтобы добиться ослабления инфляции. «На мой взгляд, с дальнейшим снижением базовой ставки мы рискуем позволить инфляции оставаться высокой ещё дольше», - сказал Шмид на мероприятии в среду.

Январские данные о динамике потребительских цен в США будут опубликованы в пятницу.

По данным на 9.42 мск евро снизился к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,1862 по сравнению с $1,1872 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,07% до $1,3618 против $1,3628 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 153,24 иены по сравнению со 153,26 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,91/83,68 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 175 копеек, средний курс продажи вырос на 127 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,8-78,9 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль немного дешевеет на фоне небольших изменений на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1595 рубля (+0,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,86 копейки выше уровня действующего официального курса.