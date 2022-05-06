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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 10:30

Доллар дорожает к евро и иене, но снижается к рублю

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения её дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов.

Как пишет 1prime.ru, положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.

Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций. «В центре внимания могут оставаться проблемы с поставками, вызванные предложением Европейского союза ввести санкции против российской нефти в течение шести месяцев», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «UOB».

Власти США между тем объявили о намерении начать покупку нефти на рынке для пополнения стратегического резерва. Как ожидается, Минэнерго США начнет принимать заявки от продавцов нефти.

А в это время доллар дорожает к евро и иене на перспективах «ястребиной» политики ФРС США, инвесторы взвешивают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Ралли американской валюты способствуют ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Уверенность в «ястребиных» решениях регулятора вселили также и комментарии его главы Джерома Пауэлла.

Курс доллара в начале торгов пятницы снижается на 5 копеек до 66,95 рубля, евро растёт на 12 копеек, до 70,27 рубля, сообщает Московская биржа.

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катерина
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