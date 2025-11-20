Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.25 10:30

Доллар дорожает к евро и иене, стабилен к фунту

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Как пишет finmarket.ru, аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics». Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тысячу баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тысяч баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. В соответствии с планом Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории.

США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет «Trading Economics».

Между тем в пятницу должны вступить в силу санкции США в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной. Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать её сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 б.п. в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями.

В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её сохранения в декабре оценивается рынком в 70,4% против 49,9% днём ранее, по данным «CME FedWatch».

Министерство труда США в 16.30 мск опубликует отчёт по американскому рынку труда за сентябрь. Ожидается, что отчёт покажет рост числа рабочих мест на 50 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4,3%, отмечает «Trading Economics». Он публикуется с опозданием из-за шатдауна.

По данным на 9.34 мск евро снизился к доллару на 0,16% и торгуется на уровне $1,1520 по сравнению с $1,1538 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3061 против $1,3059 накануне. Курс американской валюты к иене вырос на 0,27% - до 157,59 иены со 155,16 на закрытие предыдущих торгов. В среду иена сильно подешевела после слов министра финансов Японии Сацуки Катаямы, что в ходе её встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой ситуация на валютном рынке предметно не обсуждалась. Трейдеры предполагают, что власти могут провести интервенцию, если доллар превысит отметку в 160 иен.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,82/86,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 213 копеек, средний курс продажи вырос на 187 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,7-81,8 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрос в начале торгов на Московской бирже после умеренного снижения накануне; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 20 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,304 рубля (+1,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,94 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Редкое явление: в Мурманской области обнаружены фальшивые монеты-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к евро и иене, стабилен к фунту-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»