Доллар дорожает к евро и иене, стабилен к фунту

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Как пишет finmarket.ru, аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics». Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тысячу баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тысяч баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. В соответствии с планом Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории.

США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет «Trading Economics».

Между тем в пятницу должны вступить в силу санкции США в отношении «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

Доллар США стабилен к фунту стерлингов на торгах в четверг, но дорожает в парах с евро и иеной. Инвесторы оценивают протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать её сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 б.п. в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями.

В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её сохранения в декабре оценивается рынком в 70,4% против 49,9% днём ранее, по данным «CME FedWatch».

Министерство труда США в 16.30 мск опубликует отчёт по американскому рынку труда за сентябрь. Ожидается, что отчёт покажет рост числа рабочих мест на 50 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4,3%, отмечает «Trading Economics». Он публикуется с опозданием из-за шатдауна.

По данным на 9.34 мск евро снизился к доллару на 0,16% и торгуется на уровне $1,1520 по сравнению с $1,1538 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составляет $1,3061 против $1,3059 накануне. Курс американской валюты к иене вырос на 0,27% - до 157,59 иены со 155,16 на закрытие предыдущих торгов. В среду иена сильно подешевела после слов министра финансов Японии Сацуки Катаямы, что в ходе её встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой ситуация на валютном рынке предметно не обсуждалась. Трейдеры предполагают, что власти могут провести интервенцию, если доллар превысит отметку в 160 иен.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,11%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,82/86,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 213 копеек, средний курс продажи вырос на 187 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,7-81,8 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрос в начале торгов на Московской бирже после умеренного снижения накануне; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 20 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,304 рубля (+1,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,94 копейки ниже уровня действующего официального курса.