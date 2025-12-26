Доллар дорожает к фунту и иене, стабилен к евро

Цены на нефть стабильны на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих её.

Кроме того, в четверг США нанесли серию ударов по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии в рамках сотрудничества с властями страны в области безопасности. Хотя основные нефтяные месторождения в Нигерии находятся на юге страны, удары США усиливают геополитическую напряжённость.

Несмотря на рост цен на этой неделе, как Brent, так и WTI, завершают текущий год самым резким снижением со времен пандемии COVID-19 в связи с ожиданиями, что предложение нефти в следующем году будет превышать спрос.

С начала этой недели цены на Brent и WT выросли более чем на 3%.

Доллар США стабилен в паре с евро в пятницу, укрепляется к фунту стерлингов и иене.

Активность торгов в межпраздничный период является низкой. Биржи США, Европы, а также ряда стран Азии, были закрыты по случаю Рождества в четверг. В пятницу американские биржи возобновят работу, а европейские останутся закрытыми.

Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчёте на годовые темпы. Подъём ускорился по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и был максимальным за два года.

Давление на доллар также оказывает приток средств инвесторов в конце года в активы «тихой гавани», включая драгметаллы и японскую иену.

Пара евро/доллар по данным на 9.30 мск торгуется на уровне $1,1783 по сравнению с $1,1784 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару снизилась на 0,17%, до $1,3498 по сравнению с $1,3521 на закрытие в четверг. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,4% - до 156,23 иены с 155,83 иены по итогам предыдущих торгов, курс доллара к офшорному юаню - до 7,0038 юаня с 7,0004 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,05%.

DXY держится у минимума с начала октября, поскольку трейдеры по-прежнему видят потенциал для дальнейшего уменьшения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Рынок закладывает два снижения ставки американским ЦБ в следующем году, и более сильные, чем ожидалось, данные о динамике ВВП США за третий квартал, опубликованные на этой неделе, не изменили эти прогнозы, отмечает «Trading Economics».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,92/84,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 221 копейку, средний курс продажи вырос на 120 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,49-80,59 рубля за доллар.

Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растёт на фоне сниженной активности рынка и благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В понедельник, 29 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9705 рубля (-6,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Юань при этом опустился ниже 11 рублей впервые с 10 декабря. Китайская валюта оказалась на 10,68 копейки ниже уровня действующего официального курса.