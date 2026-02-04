Доллар дорожает к иене, но дешевеет к евро и фунту

Цены на нефть повышаются с утра после подъёма накануне. Как отмечает finmarket.ru, инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь нового витка эскалации напряжённости в отношениях между США и Ираном.

Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу «USS Abraham Lincoln» в Аравийском море, сообщило агентство «The Associated Press», ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке.

Военные США отметили, что перехват произошёл спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

«Инциденты с дроном и танкером демонстрируют, насколько волатильной остаётся ситуация, - отметил аналитик «MST Marquee» Сол Кавоник. - Эскалация может произойти даже непреднамеренно». По оценкам эксперта, премия за геополитический риск в ценах на нефть составляет порядка $5-10 за баррель.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти в ближайшую пятницу. Корреспондент «Axios» Барак Равид во вторник сообщил со ссылкой на арабский источник, что Белый дом согласился на просьбу Ирана о переносе переговоров из Турции в Оман.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что планирование переговоров с США завершено, и продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения.

Тем временем президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Ираном уже ведутся. «Прямо сейчас мы ведём с ними переговоры», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

«Посмотрим, будет ли что-то сделано. Некоторое время назад у них был шанс что-то предпринять, но это не сработало - и мы осуществили операцию «Полуночный молот», - сказал президент США.

«Неопределенность исхода переговоров означает, что рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск», - отметили эксперты «ING» в аналитической записке в среду.

Данные Американского института нефти (API) показали, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня прошлого года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали увеличения запасов на 700 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18.30 мск.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США опускается в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается к японской иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index находится на уровне закрытия вторника.

Участники рынка проявляют осторожность на фоне отсрочки публикации важной статистики американского рынка труда.

Бюро статистики (BLS) Минтруд США сообщил накануне, что не будет публиковать данные о безработице в стране за январь 6 февраля, как было запланировано, из-за шатдауна. BLS также отложило публикацию данных о количестве открытых вакансий в США за декабрь, назначенную на вторник.

Между тем президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который прекращает длившуюся с субботы частичную приостановку работы федеральных структур.

Демократы и республиканцы в Сенате согласовали пакет из пяти законопроектов о расходах, но исключили шестой, касающийся финансирования министерства внутренней безопасности. Сенаторы согласовали финансирование этого ведомства на две недели, чтобы проработать разногласия по данному вопросу. Если за это время они не смогут прийти к договоренности, США ждёт ещё один, ограниченный по масштабам шатдаун.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, которые пройдут в четверг. Участники рынка не ожидают от регуляторов изменения процентных ставок и будут ждать оценок состояния европейских экономик и сигналов относительно перспектив денежно-кредитной политики.

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1834 по сравнению с $1,1819 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3719 против $1,3697 во вторник. Курс доллара в паре с иеной повысился к 9.19 мск до 156,29 иены с 155,75 иены по итогам предыдущей сессии.

Иена дешевеет к доллару уже четвертую сессию подряд и опустилась до минимума почти за две недели. Давление на японскую валюту оказывают ожидания, связанные с намеченными на выходные досрочными выборами в нижнюю палату парламента страны. Партия премьер-министра Санаэ Такаити, обещающей увеличить государственные расходы и снизить налоги, вероятно, укрепит свои позиции. Инвесторы обеспокоены ухудшением финансовых перспектив Японии на фоне усиления долговой нагрузки на бюджет страны для реализации заявленных Такаити планов, отмечает «Trading Economics».

Пара доллар/офшорный юань торгуется по 6,9332 юаня против 6,9350 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/83,7 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 194 копейки, средний курс продажи вырос на 215 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,98-79,08 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет в ожидании новостей о трёхсторонних переговорах США-РФ-Украина. Переговоры изначально планировались на 1 февраля в Абу-Даби, но были перенесены на 4-5 февраля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 рубля (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,87 копейки выше уровня действующего официального курса.