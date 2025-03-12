Доллар дорожает к основным мировым валютам

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут в среду после завершения торгов вторника с повышением.

Как пишет finmarket.ru, поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года. «Ослабление доллара смягчает медвежьи настроения, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, хотя, похоже, это ненадолго», - говорит аналитик брокерской компании «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

Котировки растеряли часть роста, достигнутого в ходе торгов во вторник, после того как президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить ещё на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий из-за введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество, поставляемое в Штаты.

Позднее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что повышение тарифов откладывается, а премьер Онтарио подтвердил, что согласился повременить с введением наценки на экспорт электроэнергии в США. Подобные действия усиливают волатильность на рынке нефти, отметил сырьевой аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Между тем Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учёта других жидких углеводородов) в 2025 году на 20 тысяч баррелей в сутки (б/с): с 13,59 млн б/с до 13,61 млн б/с. Прогноз на 2026 год увеличен на 30 тысяч б/с: с 13,73 млн б/с до 13,76 млн б/с.

Прогноз роста мирового производства жидких углеводородов в 2025 году был понижен на 300 тысяч б/с. По оценкам министерства, в 2025 году производство жидких углеводородов в мире увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - рост на 1,7 млн б/с) - до 104,17 млн баррелей в сутки, а в 2026 году вырастет еще на 1,6 млн б/с - до 105,78 млн б/с.

EIA отмечает, что значительные объемы нефти с рынка могут уйти из-за введенных 24 февраля новых санкций в отношении иранской нефти, обратив также внимание на недавнее объявление об отзыве лицензий на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США.

Прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год был понижен до $74,22 за баррель с $74,5, а на 2026 год - повышен до $68,47 с $66,46 за баррель.

Позднее в среду выйдет отчёт министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчёта ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.

Курс доллара США немного повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной в среду.

Ранее СМИ сообщили о том, что украинская сторона согласилась на предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Давление на доллар последнее время оказывают усиливающиеся опасения, связанные с протекционистской торговой политикой президента США Дональда Трампа. Аналитики опасаются, что война пошлин негативно отразится на активности в американской экономике и приведет к разогреву инфляции, удержав Федеральную резервную систему (ФРС) от дальнейшего снижения процентных ставок. Кроме того, непредсказуемость решений, принимаемых в сфере внешней торговли, повышает общую неопределенность на рынке.

«Неопределенность в торговой сфере сохраняется, а значит, сохраняется и волатильность на рынке», - говорит аналитик «Capital.com» Кайл Родда.

Перспективы роста экономики США продолжают ухудшаться, что ещё больше привлекает внимание к сегодняшней публикации индекса потребительских цен (CPI), отметил он, добавив, что эти данные могут усилить волатильность.

Отчёт о динамике потребительских цен в США за февраль будет обнародован в 15.30 мск в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает замедление годового темпа инфляции до 2,9% с 3% в январе, а базовой инфляции - до 3,2% с 3,3%.

Евро по данным на 9.08 мск снизился к доллару на 0,12% и торгуется на уровне $1,0906 по сравнению с $1,0919 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился на 0,15% - до $1,2932 против $1,2951 по итогам торгов во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,8/91,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 8 копеек, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,9-89 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль немного опускается на фоне стабильной нефти. Участники рынка продолжают анализировать новости после того, как делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8915 рубля (+4,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,57 копейки выше уровня действующего официального курса.