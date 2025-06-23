Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как отмечает finmarket.ru, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдёт на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведёт к более тяжёлым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

«Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть», - отмечает основатель исследовательской фирмы «SS WealthStreet» Сугандха Сачдева. По её словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а её рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным.

Доллар США слабо укрепляется против евро и фунта стерлингов и демонстрирует более значительный рост против японской иены.

Некоторую поддержку американской валюте оказывает спрос на защитные активы, возросший в результате нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана в минувшие выходные. Это событие стало неожиданностью для рынков после сигналов президента США Дональда Трампа о том, что он не намерен спешить с принятием решения относительно вмешательства Вашингтона в ирано-израильский конфликт и примет решение об этом «в течение двух недель», пишет «Trading Economics».

Рынки пока не рассматривают удары США по Ирану как начало более масштабной войны, полагает главный инвестиционный аналитик «Saxo Bank» Чару Чанана. «Сдержанное перераспределение потоков в пользу защитных активов указывает на то, что инвесторы все ещё полагают, что это разовая эскалация, которая не приведёт к нарушению глобальных поставок нефти или торговли», - отмечает она.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду. По итогам заседания на прошлой неделе руководители ФРС оставили базовую процентную ставку без изменений. В ходе пресс-конференции Пауэлл отметил, что центральный банк находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Получить представление о состоянии экономики США помогут новые экономические данные. На этой неделе будет опубликована статистика по продажам домов, а также данные о расходах и доходах американцев за май.

Евро по данным на 9.18 мск снизился к доллару на 0,13% - до $1,1508 по сравнению с $1,1523 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов уменьшился на 0,16% и торгуется на уровне $1,3429 против $1,3451 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,77% и составляет 147,21 иены против 146,09 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар также растёт и торгуется по 7,1855 юаня против 7,1725 по итогам торгов пятницы.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,55/84,79 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 37 копеек, средний курс продажи вырос на 113 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,8-81,9 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт при подготовке экспортёров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8585 рубля (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.