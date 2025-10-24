Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после сильного подъёма накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Как сообщает finmarket.ru, цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», что усилило опасения относительно достаточности предложения на рынке.

Агентство «Reuters» сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

«Цены на нефть стабилизируются, начинается некоторая фиксация прибыли, - отмечает основатель аналитической компании «Vanda Insights» Вандана Хари. - Это говорит о том, что рынок не поддается панике из-за российских поставок». Она полагает, что участники рынка займут выжидательную позицию и будут наблюдать за развитием событий, в которых может произойти как эскалация, так и деэскалация. «Похоже, что рынок делает ставку на второй вариант», - написала эксперт.

Министр нефти Кувейта Тарик аль-Руми в четверг заявил журналистам, что страны ОПЕК готовы восполнить нехватку нефти на рынке, которая может возникнуть из-за введения санкций, за счёт сворачивания собственных ограничений на добычу.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях, заметно ухудшившихся после заявлений обеих сторон о планируемых ограничительных мерах. Белый дом подтвердил накануне, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

Курс доллара США умеренно повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в пятницу.

Трейдеры ждут сентябрьских данных о динамике потребительских цен в США, которые должны быть обнародованы в 15.30 мск в пятницу. Этот отчёт министерства труда особенно важен с учётом того, что публикация официальных данных приостановлена из-за шатдауна, который может затянуться до ноября из-за предстоящей поездки президента США Дональда Трампа в Азию.

Отсутствие ключевых статданных усложняет работу Федрезерва, которому на следующей неделе предстоит принять решение относительно уровня базовой процентной ставки. Рынок оценивает вероятность её снижения в 98,9%, по данным «FedWatch».

Рынки продолжают следить за новостями из сферы международной торговли. Белый дом подтвердил в четверг, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе.

Между тем накануне Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой. Его возмутило использование в канадской рекламе высказываний 40-го президента США Рональда Рейгана о пошлинах.

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,9% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в августе. Подъём цен без учёта свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также усилился до 2,9% с 2,7%. Это совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных «Trading Economics».

Банк Японии проведёт заседание по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Аналитики и участники рынка полагают, что регулятор оставит процентные ставки без изменений.

Давление на иену оказывают ожидания того, что новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в следующем месяце представит масштабный пакет мер поддержки экономики и в целом будет проводить стимулирующую бюджетную политику.

По состоянию на 9.11 мск евро снизился к доллару на 0,13% - до $1,1603 по сравнению с $1,1618 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на 0,06% - до $1,3318 с $1,3326 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась на 0,29% - до 153,02 иены против 152,57 иены по итогам предыдущих торгов. Курс американской валюты к офшорному юаню поднялся до 7,1268 юаня с 7,1247 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,12%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,35/86,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 202 копейки, средний курс продажи вырос на 145 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,1-83,2 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно повышается в начале торгов на Московской бирже. Рубль слегка опускается перед решением Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,383 рубля (+0,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,97 копейки выше уровня действующего официального курса.