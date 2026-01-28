Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают расти благодаря целому ряду факторов.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объём потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объёма). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьёзной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван. Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Как сообщает finmarket.ru, эксперты «Rystad Energy» полагают, что морозная погода продолжит создавать серьёзные трудности для производства нефти и газа в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тысяч баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей, отмечает «Trading Economics. API» получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18.30 мск среды.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года. Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен падением доллара, считает его не слишком серьёзным, пишет «Trading Economics». Эти ремарки укрепили трейдеров во мнении, что его администрацию устраивает ослабление национальной валюты, которое способствует повышению конкурентоспособности американского экспорта.

Дополнительное давление на доллар оказывает повышенная неопределенность политики Вашингтона, включая ситуацию вокруг Гренландии и независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

В 22.00 мск Федрезерв опубликует итоги январского заседания. Рынок не ждёт от американского ЦБ изменения ставки в этот раз - его больше интересуют сигналы о сроках последующего снижения. Пока инвесторы склоняются к тому, что ФРС снизит ставки дважды в текущем году, оба раза на 25 базисных пунктов. Сейчас они находятся на уровне 3,5-3,75%.

Глобальная турбулентность может ударить по экономике еврозоны, сказал в интервью «El Pais» член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне. «Неопределенность может вырасти, и это может повлиять на темпы восстановления, поскольку инвестиции окажутся под угрозой, - заявил он. - У этого могут быть последствия, особенно для роста экономики, и определенно будут последствия для инфляции. Если эта неопределенность затянется, это повлияет на реальный сектор экономики». При этом он отметил устойчивость ВВП валютного блока и то, что его динамика может превзойти ожидания.

По состоянию на 9.39 мск евро снизился к доллару на 0,37% и торгуется на уровне $1,1997 по сравнению с $1,2041 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,30% - до $1,3807 по сравнению с $1,3849 во вторник. Курс доллара к иене вырос на 0,27% - до 152,62 иены против 152,21 иены на закрытие предыдущей сессии.

Согласно опубликованному в среду протоколу декабрьского заседания Банка Японии, его руководство выступает за возобновление повышения ставок в случае соответствия экономических и ценовых тенденций прогнозам. Накануне на доллар оказали давление слухи о возможной валютной интервенции Токио в координации с Вашингтоном для поддержки иены.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,22%. Накануне DXY обновил минимум с февраля 2022 года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,78/83,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 269 копеек, средний курс продажи вырос на 225 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,09-79,19 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль слегка дорожает благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортёров, которым до конца дня предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9145 рубля (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 6,06 копейки ниже уровня действующего официального курса.