Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются утром в четверг после сильного роста накануне. В центре внимания рынка остаётся ситуация на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство «Axios» сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем, данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тысяч баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тысячи баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.

Курс доллара США повышается в парах с евро и фунтом стерлингов, слабо растёт и к японской иене.

Инвесторы оценивают статданные и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждут итогов заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук накануне дала понять, что не поддержит очередное снижение ставки, пока не увидит дополнительных свидетельств ослабления ценового давления. Она отметила, что сохранение повышенной инфляции вызывает у неё больше беспокойства, чем ослабление рынка труда.

«Мы значительно смягчили политику в конце прошлого года, и я считаю, что с учётом текущей ситуации на рынке труда и текущего уровня инфляции сейчас самое подходящее время для того, чтобы сделать паузу и понаблюдать, как будут развиваться события», - сказала Кук, выступая в Экономическом клубе Майами в среду. По её мнению, денежно-кредитная политика Федрезерва является лишь немного ограничительной.

Рынки прогнозируют два снижения ставки ФРС в текущем году - оба не раньше июня.

Вышедшие накануне данные показали менее существенный, чем ожидали аналитики, рост числа рабочих мест в США в январе. По данным отраслевой организации «ADP», оно увеличилось на 22 тысячи. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали подъёма на 48 тысяч. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тысяч по сравнению с ранее объявленной 41 тысячью.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце не изменился относительно предыдущего месяца и составил 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта.

Позднее в четверг ЕЦБ и Банк Англии подведут итоги своих двухдневных заседаний. Британский ЦБ объявит решение по ставке в 15.00 мск, ЕЦБ - в 16.15 мск. Большинство аналитиков и экономистов ожидают, что оба регулятора оставят ставки без изменений.

По состоянию на 9.25 мск евро снизился к доллару на 0,18% и торгуется на уровне $1,1786 по сравнению с $1,1807 на закрытие предыдущих торгов.

Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,32% - до $1,3610 против $1,3654 в среду. Курс доллара к иене подрос на 0,04% - до 156,93 иены против 156,86 иены по итогам предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань торгуется по 6,9416 юаня против 6,9411 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,04/83,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 163 копейки, средний курс продажи вырос на 180 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,49-78,59 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне упавшей нефти. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трёхсторонних переговоров США-РФ-Украина. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0145 рубля (+2,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,7 копейки ниже уровня действующего официального курса.

