Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть стабилизировались с утра после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд.

Как отмечает finmarket.ru, спаду на рынке способствовало ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Он добавил, если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят «очень тяжёлые времена».

Цены на нефть снизились «на фоне сигналов, что США хотят дать больше времени переговорам для заключения ядерной сделки с Ираном», - отмечает аналитик «IG» Тони Сикамор. «Это снижает премию за геополитический риск», - говорит эксперт.

Давление на рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,13%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за январь, которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Министерство труда США опубликует эту статистику в 16.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает замедление инфляции в США в январе до 2,5% в годовом выражении с 2,7% месяцем ранее.

Отчёт по американскому рынку труда, обнародованный ранее на этой неделе, оказался более сильным, чем ожидалось. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 130 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали повышение на 70 тысяч. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали её сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Трейдеры не ждут уменьшения базовой процентной ставки Федрезервом на мартовском заседании. Рынок закладывает два снижения ставки в этом году по 25 базисных пунктов - в июне и в сентябре.

Пара евро/доллар по данным на 9.00 мск в пятницу торгуется на уровне $1,1859 по сравнению с $1,1871 на закрытие предыдущих торгов. Курс фунта опустился к этому времени до $1,3604 с $1,3622 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной увеличилась до 153,32 иены с 152,74 иены в четверг. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 6,9038 юаня против 6,8987 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,47/82,75 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 144 копейки, средний курс продажи вырос на 31 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,8-78,9 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка опускается в начале торгов на Московской бирже. Рубль совсем незначительно подрастает в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1695 рубля (-0,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,13 копейки выше уровня действующего официального курса.