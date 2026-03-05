Доллар дорожает к основным мировым валютам

Цены на нефть уверенно растут утром в четверг, в центре внимания рынка остаётся конфликт на Ближнем Востоке.

Подъем цен на нефть приостановился в среду на ожиданиях деэскалации конфликта между США и Ираном, возросших после сообщения «The New York Times» о том, что представители иранской разведки связывались с ЦРУ по неформальным каналам и дали понять, что Тегеран готов к переговорам.

Как сообщает finmarket.ru, между тем активные военные действия на Ближнем Востоке продолжаются уже шестой день. Движение судов через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановлено. Инвесторы опасаются, что такая ситуация приобретет затяжной характер.

Ирак, второй по величине производитель нефти в ОПЕК, сократил её добычу почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за нехватки хранилищ и перекрытия ключевых экспортных маршрутов, сообщило агентство «Reuters» со ссылкой на официальные лица.

Тем временем саудовская государственная нефтекомпания «Saudi Aramco» изучает возможность наращивания поставок через порт Янбу на Красном море.

Уровень рисков для судоходства в районе Персидского залива остаётся крайне высоким, отмечается в аналитической записке «J.P. Morgan». По оценкам экспертов банка, в заливе застряло около 329 нефтяных танкеров.

Стоимость страховки для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз, написала «Financial Times» со ссылкой на брокеров. По словам собеседников издания, тариф на страхование судов, работающих в зонах повышенного риска, теперь составляет 3% от стоимости судна, тогда как до начала военной операции США и Израиля против Ирана он был на уровне 0,25%.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ВМС США будут готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость.

Министр энергетики Штатов Крис Райт сказал в среду, что такое сопровождение может начаться, как только позволит оперативная обстановка. «Мы будем это делать, как только сможем, - сообщил он журналистам «Fox News». - Прямо сейчас наши ВМС и, разумеется, наши военные, сосредоточены на других вещах, а именно - разоружении иранского режима».

Как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли сильнее ожиданий - на 3,475 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали увеличения на 2,3 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,704 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 429 тысяч баррелей.

Доллар США слабо повышается в паре с японской иеной и более существенно укрепляется против евро и фунта стерлингов.

Участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, где активные военные действия продолжаются уже шестой день. Трейдеры опасаются дальнейшей эскалации конфликта и приобретения им затяжного характера, что может негативно отразиться на экономическом росте и привести к разогреву инфляции.

Руководители Федрезерва признают, что конфликт на Ближнем Востоке создаёт повышательные риски с точки зрения инфляции, однако считают, что оценивать последствия этого для экономики ещё рано.

Глава Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила, что подорожание нефти может привести к более продолжительному сохранению повышенной инфляции, но в то же время способно ослабить потребительский спрос.

Федеральная резервная система (ФРС) находится в хорошей позиции в плане денежно-кредитной политики и может позволить себе удерживать процентную ставку на текущем уровне достаточно долго, сказала она. По мнению Хаммак, с учётом наблюдающейся в последнее время стабилизации американского рынка труда центробанку следует сосредоточиться на снижении ценового давления.

Между тем член совета управляющих ФРС Стивен Миран по-прежнему выступает за уменьшение базовой процентной ставки и считает, что приоритетом ЦБ должна стать поддержка рынка труда. «Если посмотреть на совокупность данных по рынку труда, то на мой взгляд, всё ещё есть основания полагать, что ему необходима дополнительная поддержка со стороны ДКП», - заявил он.

Трейдеры по-прежнему ждут двух снижений ставки ФРС по 25 базисных пунктов до конца текущего года, однако теперь прогнозируют следующее её уменьшение в сентябре вместо июля.

Как показали опубликованные в среду данные ADP, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 63 тысячи - максимально с июля прошлого года. Опрошенные «Trading Economics» эксперты в среднем ожидали подъема на 50 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 56,1 пункта до пункта с 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Показатель достиг максимума с августа 2022 года. Эксперты прогнозировали его снижение до 53,5 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в США за четвертый квартал, а в пятницу - февральский отчет о безработице в Штатах.

Руководство Банка Японии по-прежнему допускает повышение процентных ставок, не исключая возможности того, что ужесточение ДКП будет произведено в апреле, если динамика экономики страны будет соответствовать прогнозам регулятора, сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, продолжительность ближневосточного конфликта является ключевым фактором при оценке рисков экономических перспектив Японии и траектории процентных ставок.

Евро по состоянию на 9.15 мск снизился на 0,38% и торгуется на уровне $1,1589 по сравнению с $1,1634 на закрытие предыдущих торгов. Курс фунта упал на 0,50% - до $1,3308 против $1,3375 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной повысилась на 0,11% - до 157,23 иены с 157,06 иены в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,31%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.

Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8952 юаня против 6,8957 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,16/85,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 244 копейки, средний курс продажи вырос на 246 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,49-79,59 рубля за доллар.

Китайский юань поднимается в начале торгов на Московской бирже. Рубль дешевеет после решения Минфина не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,289 рубля (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,02 копейки выше уровня действующего официального курса.