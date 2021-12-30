Доллар дорожает по отношению к другим основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно растут в четверг утром, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные о снижении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в среду цена нефти марки Brent сразу после выхода американской статистики превысила 80 долларов за баррель, впервые более чем за месяц, но затем в течение вечера несколько скорректировалась.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 декабря, уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 420 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя только на 3,2 миллиона баррелей.

Однако, по мнению аналитиков «S&P Global Platts», которое приводит газета «Wall Street Journal», перспективы спроса на нефть, по крайней мере в Китае, неопределённы при учёте продолжающихся антиковидных мер там.

Торги на Московской бирже доллар США и евро начали небольшим ростом, рубль немного подешевел к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Доллар сегодня утром дорожает по отношению к другим основным мировым валютам за счёт роста доходности американских гособлигаций и в преддверии выхода последней в году макростатистики, свидетельствуют данные торгов.