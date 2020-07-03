Цены на нефть сегодня утром демонстрируют снижение после двух дней активного роста, давление оказывает рост числа случаев заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

В течение предыдущих двух торговых дней стоимость нефти увеличивалась, поскольку снижение запасов в США внушало надежды на постепенное восстановление спроса, а экономические данные показывали, что мировая экономика также начала своё восстановление. Однако, увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает оказывать давление на настроения участников рынка. Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти, обновляя ежедневные рекорды. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по «открытию» экономики.

«Рынок становится всё более уверенным в том, что ослабление ограничений на поездки и бизнес будет способствовать росту спроса на сырую нефть, но прогресс пандемии угрожает подорвать это восстановление», — говорится в сообщении аналитиков «ANZ Research», которое приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 70,3830 рубля. По отношению к последней сделке 2 июля доллар снизился на 16,95 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 13,68 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 19,75 копейки и составил 79,1325 рубля. К официальному курсу евро понизился на 38,56 копейки