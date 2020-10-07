Мировые цены на нефть в среду утром опускаются более чем на 1% в рамках коррекции после двухдневного ралли, подкреплённой данными Американского института нефти (API) о росте почти на 1 миллион баррелей запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Ранее API сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 2 октября примерно на 950 тысяч баррелей. Официальные данные Министерства энергетики США будут опубликованы вечером.

Новости из США также повлияли на настроения инвесторов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики отменяются до следующих президентских выборов (в ноябре) из-за несогласия в объёме стимулирования. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова дать не более 1,6 триллиона.

«Решение президента Трампа о прекращении переговоров о стимулировании удивило рынки. Хотя многие не ожидали, что договоренность будет достигнута до выборов, резкое их прекращение привело к… снижению стоимости всех рисковых активов», — приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «OANDA» Эдварда Мои.

Сегодня доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 78,1449 рубля.По отношению к последней сделке 6 октября доллар подешевел на 32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 36,70 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке понизился на 19,82 копейки и составил 91,8718 рубля. К официальному курсу евро упал на 64,66 копейки.